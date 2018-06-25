США надеются, что Евросоюз остановит строительство "Северного потока — 2"

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь. США надеются, что Евросоюз самостоятельно остановит или отложит строительство газопровода "Северный поток-2", заявила в ходе дискуссии в Атлантическом совете зампомощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"Я не считаю, что проект можно назвать состоявшимся. Я считаю, что у Европы остались рычаги, чтобы остановить (проект. – Прим. ред.), приостановить или переформатировать таким образом, чтобы он отвечал требованиям энергетической независимости. Мне не хотелось бы говорить, что санкции — последний инструмент", — сказала она.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россию продолжает беспокоить нездоровая ситуация в Евросоюзе относительно строительства газопровода "Северный поток — 2", проекту вставляются палки в колеса.