Верховный суд отклонил запрос кандидата в мэры Кишинева о замене судей

КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии (ВСП), которая рассматривает вопрос о признании итогов выборов в столице, отклонила запрос кандидата в мэры Кишинева о замене судейского состава.
"Коллегия по гражданским, коммерческим и административным делам отклонила запрос об отводе судей Высшей судебной палаты Иона Друцэ, Луизы Гафтон и Виктора Бурдуха, выдвинутое Андреем Нэстасе. Решение является окончательным", — в говорится в решении, опубликованном в понедельник пресс-службой ВСП.
У здания ВСП проходит митинг в поддержку кандидатуры Нэстасе, люди требуют признать результаты выборов. Решение ВСП будет окончательным. Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.