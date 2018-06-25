Верховный суд отклонил запрос кандидата в мэры Кишинева о замене судей

КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии (ВСП), которая рассматривает вопрос о признании итогов выборов в столице, отклонила запрос кандидата в мэры Кишинева о замене судейского состава.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрея Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Суд первой инстанции и Апелляционная палата отказались признать результаты выборов, поскольку в день выборов велась агитация, что запрещено законодательством. Решение было опротестовано в Высшей судебной палате. В понедельник вопрос о признании результатов выборов рассматривает Высшая судебная палата. При этом адвокат кандидата Думитру Павел подал запрос о замене судейского состава, но получил отказ.

"Коллегия по гражданским, коммерческим и административным делам отклонила запрос об отводе судей Высшей судебной палаты Иона Друцэ, Луизы Гафтон и Виктора Бурдуха, выдвинутое Андреем Нэстасе. Решение является окончательным", — в говорится в решении, опубликованном в понедельник пресс-службой ВСП.

У здания ВСП проходит митинг в поддержку кандидатуры Нэстасе, люди требуют признать результаты выборов. Решение ВСП будет окончательным. Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.