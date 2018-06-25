Facebook заявила о ежедневной блокировке двух миллионов фейковых аккаунтов

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Компания Facebook ежедневно блокирует благодаря технологиям искусственного интеллекта порядка двух миллионов фейковых аккаунтов, сообщил в понедельник на слушаниях в ЕП директор по вопросам политики конфиденциальности Facebook Стив Сэттерфилд.

"Во многом благодаря прогрессу в сфере искусственного интеллекта мы можем идентифицировать такие (фейковые) аккаунты в момент их создания, мы блокируем порядка 2 миллионов фейковых аккаунтов каждый день", — сообщил он, отвечая на вопросы европарламентариев.

Он также сообщил, что в ближайшее время компания объявит о глобальном использовании функции "Просмотр рекламы" (View ads), которая позволит видеть на одной странице все сообщения, которые являются рекламными.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей.

В Facebook признали, что сотрудничали с Cambridge Analytica, а также с другими компаниями, которым она также передавала данные. В настоящее время эти действия уже стали предметом нескольких расследований в США. Кроме того, Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о так называемом российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году, которое ведется в конгрессе. В частности, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы.

В конце мая глава компании Facebook Марк Цукерберг заверил европарламентариев, что разработчики приложений впредь не смогут получать такой же доступ к личным данным пользователей, как это произошло с Cambridge Analytica, и что компания изучает другие приложения, которые могут иметь такие возможности.