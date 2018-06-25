Facebook заявила о ежедневной блокировке двух миллионов фейковых аккаунтов

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Компания Facebook ежедневно блокирует благодаря технологиям искусственного интеллекта порядка двух миллионов фейковых аккаунтов, сообщил в понедельник на слушаниях в ЕП директор по вопросам политики конфиденциальности Facebook Стив Сэттерфилд.
Он также сообщил, что в ближайшее время компания объявит о глобальном использовании функции "Просмотр рекламы" (View ads), которая позволит видеть на одной странице все сообщения, которые являются рекламными.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей.
В конце мая глава компании Facebook Марк Цукерберг заверил европарламентариев, что разработчики приложений впредь не смогут получать такой же доступ к личным данным пользователей, как это произошло с Cambridge Analytica, и что компания изучает другие приложения, которые могут иметь такие возможности.