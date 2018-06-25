Профессор экономики: госдолг Греции может вновь стать неуправляемым

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Государственный долг Греции, который ЕС и МВФ пытались стабилизировать на протяжении почти десятка лет, может вновь стать неуправляемым из-за попыток страны осуществлять рефинансирование за счет дорогих рыночных заимствований, сказал РИА Новости профессор экономики в Университете Пирея в Греции, старший приглашенный научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Теодор Пелагидис.

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали на прошлой неделе выход Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи — это произойдет 21 августа.

"Даже после мер, объявленных Еврогруппой, процентные ставки на настоящий момент выше 4%… Даже если эти 4% превратятся в 3,5% или даже упадут немного ниже 3%, это для нас дорого. Это вновь сделает наш долг неуправляемым в очень скором времени. Так что это классический случай затягивания дела", — заметил Пелагидис, говоря о годовом проценте по 10-летним облигациям.

По его словам, стране невыгодны попытки выхода на рынок в условиях, когда она не израсходовала полностью кредиты, выделенные ей ранее Европейским механизмом стабильности под очень низкий процент. Часть этих денег пошла в "буферный" фонд объемом в 24 миллиарда евро, который планируется тратить на стабилизацию долга в случае необходимости в ближайшие 22 месяца.

Согласно очередной "последней" программе помощи, Греция получит транш в 15 миллиардов долларов, и ее "буфер стабильности" суммарно составит 24 миллиарда евро, что позволит покрыть нужды страны в финансировании на 22 месяца.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил об окончании греческого долгового кризиса, а министр финансов Греции Эвклид Цакалотос выразил уверенность, что страна теперь сможет вернуться к рыночным займам. Он заявил, что Греция планирует четыре или пять размещений облигаций на международных финансовых рынках в ближайшие два года.