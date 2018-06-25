СТРАСБУРГ, 25 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Вице-премьер, министр иностранных дел Хорватии — страны-председателя комитета министров Совета Европы (СЕ) — Мария Пейчинович-Бурич рассказала, как СЕ экономит в связи с сокращением взносов в бюджет.

Отвечая на вопросы парламентариев в ходе сессии по бюджету, она указала, что "в Совете Европы ведется работа на основе нулевого номинального роста бюджета". "В прошлом году Российская Федерация прекратила выплачивать свой вклад в организацию и Турция сняла с себя роль крупнейшего вкладчика", — напомнила она.

"В результате незамедлительно были принята меры… работа была сосредоточена на определении необходимых мер для того, чтобы сократить программы и бюджет, а также по введению мер, которые, необходимы сейчас в условиях бюджетной нестабильности", — добавила она, ответив, что "параллельно этому комитет министров принял решение ускорить административные реформы.

Она также напомнила, что в мае этого года в Эльсиноре состоялось заседание министров иностранных дел стран Совета Европы. По ее словам, в течение 10 месяцев генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд представит предложения по реформе совета.

Она также рассказала парламентариям, что в понедельник утром обсудила с генсеком его визит на прошлой неделе в Москву.

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий ассамблеи, "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро.