МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин на встрече с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцей отметил деструктивный характер принятой Генассамблеей ООН резолюции о выводе иностранных войск из Приднестровья, сообщили в понедельник в МИД России.

Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в минувшую пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.

"С российской стороны был вновь подчеркнут деструктивный характер принятой Генеральной Ассамблеей ООН 22 июня с подачи Кишинева резолюции "Полный и безоговорочный вывод иностранных войск с территории Республики Молдова", ее неизбежное осложняющее влияние на процесс приднестровского урегулирования", — говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"Внимание Посла было обращено и на то, что предпринятый вопреки отсутствию внутриполитического консенсуса в Кишиневе по этому вопросу недружественный шаг Правительства Молдавии омрачит атмосферу российско-молдавских отношений. Он явно контрастирует с заявлениями о желании развивать их. В ходе беседы обсуждены некоторые текущие вопросы, представляющие обоюдный интерес", — добавили в МИД РФ.