Москалькова во вторник посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует во вторник посетить россиянина Максима Одинцова, содержащегося в киевском СИЗО, об этом сообщается на сайте омбудсмена.
Там уточняется, что Москалькова также намерена встретиться с моряками судна "Норд", находящимися на территории Украины и не имеющими возможности пересечь границу с Россией и вернуться домой в Крым.
"Следующим шагом планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках", — говорится на сайте.
Ранее Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.