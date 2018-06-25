Москалькова во вторник посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует во вторник посетить россиянина Максима Одинцова, содержащегося в киевском СИЗО, об этом сообщается на сайте омбудсмена.

"В соответствии с договорённостями между президентом Российской Федерации В. В. Путиным и президентом Украины П. А. Порошенко, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова 26 июня планирует посетить осуждённого М. Е. Одинцова, содержащегося в СИЗО Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой и уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Л. Л. Денисовой", — сказано на сайте.

Там уточняется, что Москалькова также намерена встретиться с моряками судна "Норд", находящимися на территории Украины и не имеющими возможности пересечь границу с Россией и вернуться домой в Крым.

"Следующим шагом планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках", — говорится на сайте.

Ранее Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.