Пентагон представил треугольное колесо-трансформер

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США представило колесо-трансформер, способное приобретать треугольную форму, сообщается на сайте организации.

Трансформер был разработан в рамках программы GXV‐T, он может приобретать форму как колеса, так и гусеничной ленты. Так, на сыпучем грунте устройство начинает выполнять функцию гусеничного движителя и принимает треугольную форму.

Предполагается, что разработка повысит мобильность военной техники в труднодоступной местности. Кроме того, агентство анонсировало систему адаптивной подвески, новые двигатели и оптические нововведения для боевой бронированной техники.