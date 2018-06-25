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Новый глава назвала приоритеты ПАСЕ: борьба с коррупцией и неподкупность

17:3725.06.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фотоЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТРАСБУРГ, 25 июн — РИА новости, Кристина Луна Родригес. Борьба с коррупцией, неподкупность Совета Европы и роль женщин стали центральными темами первого выступления Лилиан Мори Паскье на посту главы Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Лилиан Мори Паскье
CC BY-SA 3.0 / Mariep / Portrait de Liliane Maury Pasquier
Биография Лилиан Мори Паскье
Она стала пятым за этот год главой ассамблеи.

Предыдущий глава ПАСЕ Микеле Николетти ушёл в отставку из-за проигрыша в марте этого года на выборах в Италии. Его политическая группа избрала на этот пост Паскье. В прошлом году ПАСЕ отправила в отставку испанца Педро Аграмунта после его поездки в Сирию. До избрания нового главы функции председателя исполнял британец Роджер Гейл. Во второй половине октябрьской сессии из политгруппы Аграмунта на пост главы ПАСЕ была избрана Стелла Кириакидес. В январе следующего года, когда очередь перешла к социалистам, был избран Микеле Николетти.

Паскье работает в ПАСЕ с 2012 года, входит во все основные группы организации. Была одной из докладчиц по обязательствам России в ПАСЕ. Также известна как автор документа, сделавшего, впервые в истории организации, возможным отставку председателя ассамблеи.

Стоп коррупция

Сессия ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ обвинил ассамблею в двойных стандартах
Новый глава ассамблеи начала свое первое выступление с благодарности своей полигруппе, Швейцарии, и с пожелания Николетти "попутного ветра".

Закончив с благодарностями, Паскье сразу же перешла в наступление на коррупцию. Она сравнила ее с раком и заявила, что "как рак, коррупция разрушает все наше тело, всю нашу организацию, в частности парламентские организации".

Напомнив о принятом новом кодексе поведения депутатов и стратегии борьбы с коррупцией, Паскье подчеркнула, что "коррупция — зло, с которым нельзя мириться".

В отличие от своего более дипломатичного предшественника, Паскье сразу же потребовала от парламентов стран Совета Европы "принять меры по ситуации с коррупций до конца 2018 года".

Накануне открытия весенней сессии в ПАСЕ был представлен доклад независимой группы по расследованию коррупции. В документе группа заявила о якобы имевшей место лоббистской деятельности Азербайджана и обнародовала список депутатов, которые, по ее мнению, нарушили кодекс поведения парламентария. В список попали и известные парламентарии, и главы ведущих политических групп, и экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, также фигурант доклада группы по расследованию коррупции, указал, что информация о якобы имевшей место лоббистской деятельности Азербайджана не соответствует действительности. Он эмоционально заявил, что "не хочет оставаться в таком ПАСЕ".

Здание ПАСЕ в Страсбурге. Архивное фото
© Фото : официальный сайт ПАСЕ
Глава ПАСЕ считает, что расследование дела о коррупции будет долгим
Позже профильный комитет решил применить санкции к Педро Аграмунту (Испания) сроком на 10 лет, а к Сезару Флорину Преде (Румыния), Самеду Сеидову (Азербайджан) и Йорди Шукле (Испания) — сроком на два года. Все четверо останутся членами Ассамблеи с правом выступать, но им будут запрещены в течение указанных периодов работа в качестве докладчика или наблюдателя за выборами, они не смогут быть председателями или заместителями председателя какого-либо комитета или подкомитета или претендовать на избрание на пост председателя ассамблеи. Указанные депутаты не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на мероприятиях третьих сторон, а также будут лишены права задавать вопросы исполнительному органу Совета Европы — комитету министров.

Сам доклад, его содержание и последствия произвели на ПАСЕ эффект разорвавшейся бомбы.

Неподкупность совета

Вторым пунктом выступления нового председателя стало сделанное ей заявление о недопустимости торговли Советом Европы.

Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Весенняя сессия ПАСЕ: коррупция в ассамблее и взносы России
Паскье заявила, что "ценностями нельзя торговать, нельзя торговать Советом Европы".

"Несмотря на трудную финансовую ситуацию, Совет Европы и наша ассамблея не должны расслабляться, мы должны проанализировать наши приоритеты, наши методы работы", — указала она, повторив, что Совет Европы — не для продажи. Глава ПАСЕ не пояснила, чем именно было вызвано такое выступление.

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России воздержаться от выплаты части взноса за 2017 и взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. В поступившей в РИА Новости резолюции постоянной комиссии ПАСЕ отмечается, что "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро.

Права женщин

В своём выступлении Паскье подчеркнула: "Я особенно горжусь, что я председатель-женщина".

Она обратила внимание на то, что "до настоящего времени только три женщины были председателями нашей ассамблеи, и они выполнили эти обязанности великолепно".

Опрошенные РИА Новости парламентарии полагают, что руководство Паскье может стать "запоминающимся, поскольку она известна тем, что последовательно отстаивает свои принципы".

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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