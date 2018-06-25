Новый глава назвала приоритеты ПАСЕ: борьба с коррупцией и неподкупность

СТРАСБУРГ, 25 июн — РИА новости, Кристина Луна Родригес. Борьба с коррупцией, неподкупность Совета Европы и роль женщин стали центральными темами первого выступления Лилиан Мори Паскье на посту главы Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Она стала пятым за этот год главой ассамблеи.

Предыдущий глава ПАСЕ Микеле Николетти ушёл в отставку из-за проигрыша в марте этого года на выборах в Италии. Его политическая группа избрала на этот пост Паскье. В прошлом году ПАСЕ отправила в отставку испанца Педро Аграмунта после его поездки в Сирию. До избрания нового главы функции председателя исполнял британец Роджер Гейл. Во второй половине октябрьской сессии из политгруппы Аграмунта на пост главы ПАСЕ была избрана Стелла Кириакидес. В январе следующего года, когда очередь перешла к социалистам, был избран Микеле Николетти.

Паскье работает в ПАСЕ с 2012 года, входит во все основные группы организации. Была одной из докладчиц по обязательствам России в ПАСЕ. Также известна как автор документа, сделавшего, впервые в истории организации, возможным отставку председателя ассамблеи.

Стоп коррупция

Новый глава ассамблеи начала свое первое выступление с благодарности своей полигруппе, Швейцарии, и с пожелания Николетти "попутного ветра".

Закончив с благодарностями, Паскье сразу же перешла в наступление на коррупцию. Она сравнила ее с раком и заявила, что "как рак, коррупция разрушает все наше тело, всю нашу организацию, в частности парламентские организации".

Напомнив о принятом новом кодексе поведения депутатов и стратегии борьбы с коррупцией, Паскье подчеркнула, что "коррупция — зло, с которым нельзя мириться".

В отличие от своего более дипломатичного предшественника, Паскье сразу же потребовала от парламентов стран Совета Европы "принять меры по ситуации с коррупций до конца 2018 года".

Накануне открытия весенней сессии в ПАСЕ был представлен доклад независимой группы по расследованию коррупции. В документе группа заявила о якобы имевшей место лоббистской деятельности Азербайджана и обнародовала список депутатов, которые, по ее мнению, нарушили кодекс поведения парламентария. В список попали и известные парламентарии, и главы ведущих политических групп, и экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, также фигурант доклада группы по расследованию коррупции, указал, что информация о якобы имевшей место лоббистской деятельности Азербайджана не соответствует действительности. Он эмоционально заявил, что "не хочет оставаться в таком ПАСЕ".

Позже профильный комитет решил применить санкции к Педро Аграмунту (Испания) сроком на 10 лет, а к Сезару Флорину Преде (Румыния), Самеду Сеидову (Азербайджан) и Йорди Шукле (Испания) — сроком на два года. Все четверо останутся членами Ассамблеи с правом выступать, но им будут запрещены в течение указанных периодов работа в качестве докладчика или наблюдателя за выборами, они не смогут быть председателями или заместителями председателя какого-либо комитета или подкомитета или претендовать на избрание на пост председателя ассамблеи. Указанные депутаты не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на мероприятиях третьих сторон, а также будут лишены права задавать вопросы исполнительному органу Совета Европы — комитету министров.

Сам доклад, его содержание и последствия произвели на ПАСЕ эффект разорвавшейся бомбы.

Неподкупность совета

Вторым пунктом выступления нового председателя стало сделанное ей заявление о недопустимости торговли Советом Европы.

Паскье заявила, что "ценностями нельзя торговать, нельзя торговать Советом Европы".

"Несмотря на трудную финансовую ситуацию, Совет Европы и наша ассамблея не должны расслабляться, мы должны проанализировать наши приоритеты, наши методы работы", — указала она, повторив, что Совет Европы — не для продажи. Глава ПАСЕ не пояснила, чем именно было вызвано такое выступление.

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России воздержаться от выплаты части взноса за 2017 и взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. В поступившей в РИА Новости резолюции постоянной комиссии ПАСЕ отмечается, что "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро.

Права женщин

В своём выступлении Паскье подчеркнула: "Я особенно горжусь, что я председатель-женщина".

Она обратила внимание на то, что "до настоящего времени только три женщины были председателями нашей ассамблеи, и они выполнили эти обязанности великолепно".

Опрошенные РИА Новости парламентарии полагают, что руководство Паскье может стать "запоминающимся, поскольку она известна тем, что последовательно отстаивает свои принципы".