Вице-премьер Таиланда рассказал, когда в стране пройдут выборы

БАНГКОК, 25 июн — РИА Новости. Вице-премьер Таиланда Висану Кхрыангам заявил в понедельник, что первые после военного переворота 2014 года парламентские выборы в стране пройдут "в промежутке времени от февраля до мая 2019 года", обозначив новую вероятную задержку в проведении выборов и передаче власти гражданскому правительству, сообщает в понедельник интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Ранее таиландские военные власти заявляли о проведении выборов в феврале будущего года. Дата выборов, обозначенная в "дорожной карте возвращения к гражданскому правлению", созданной военным правительством после переворота, неоднократно переносилась — с первоначально объявленной даты в 2015 году на 2017-й, затем на 2018-й и позже на 2019 год.

"Выборы пройдут в период от февраля до мая 2019 года, так как для подготовки предварительного и основного этапа выборов понадобится около 11 месяцев", — заявил вице-премьер на пресс-конференции в Бангкоке после встречи министров кабинета с представителями 73 недавно зарегистрированных вновь созданной избирательной комиссией политических партий.

Встреча прошла без приглашения журналистов в большом зал центрального клуба сухопутных войск Таиланда, отмечает газета. Именно в этом зале 22 мая 2014 года генерал Прают Чан-Оча, лидер переворота, ставший впоследствии премьер-министром, объявил о смене власти в стране и отмене действовавшей на тот момент конституции, напоминает издание.

Переворот 2014 года, сместивший демократически избранное в 2011 году правительство первой женщины в кресле премьера Таиланда Йинглак Чинават, прошел под лозунгами национального примирения после многолетнего конфликта между сторонниками и противниками политического клана Чинават, в ходе которого неоднократно происходили массовые уличные демонстрации, столкновения и кровопролитие. Военное правительство объявило о проведении политических реформ, которые должны были обеспечить мирный характер следующей избирательной кампании. В настоящее время в стране уже действует новая постоянная конституция, а также приняты и вскоре войдут в силу новые законы о выборах, о статусе депутатов и другие "органические" конституционные законодательные акты. Тем не менее в Таиланде пока действует запрет на политическую деятельность и избирательную пропаганду. Как заявил в понедельник вице-премьер Кхрыангам, некоторые аспекты политической деятельности будут разрешены политическим партиям уже в сентябре или октябре текущего года.