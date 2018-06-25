В Казахстане задержали восемь человек по подозрению в подготовке терактов

АСТАНА, 25 июн — РИА Новости. Восемь участников радикальной религиозной группировки задержаны в казахстанском Уральске по подозрению в подготовке серии терактов на территории страны, сообщила в понедельник пресс-служба комитета национальной безопасности Казахстана.

"Двадцать пятого июня 2018 года силами комитета национальной безопасности республики Казахстан в Уральске пресечена деятельность радикальной религиозной группировки. В ходе проведения спецоперации задержаны восемь членов группы, изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература", — говорится в сообщении ведомства.

По данным КНБ, "указанные лица подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов, пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях".

"По данным фактам начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", — добавили в пресс-службе.