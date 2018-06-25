В парламенте ПМР призвали усилить присутствие российских войск в республике

ТИРАСПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Войска оперативной группы российских войск, выполняющие миротворческую миссию в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, нужно усиливать, а не выводить, заявил в понедельник РИА Новости депутат парламента республики, политолог Андрей Сафонов.

Ранее Генеральная ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.

"Российские войска нужно не выводить, а, напротив, усиливать в ПМР. Нужно, чтобы российских солдат было как можно больше на берегах Днестра, а техника и вооружения у них были как можно новее", — заявил Сафонов РИА Новости. Он считает, что российские войска нужны Приднестровью для обеспечения безопасности своего многонационального народа.

Сафонов отметил, что Молдавия регулярно требует переформатирования миротворческой операции, предлагая в качестве замены гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ, либо международную полицейскую миссию. "Без инфраструктуры ОГРВ (оперативной группы российских войск — ред.) миротворцам крайне трудно будет нести свою повседневную службу", — отметил Сафонов.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.