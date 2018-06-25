В Кишиневе проходят митинги с требованием признать результаты выборов мэра

КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Сторонники кандидата, набравшего больше всего голосов на выборах мэра Кишинева, Андрея Нэстасе проводят митинги в столице Молдавии.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Суд первой инстанции и Апелляционная палата отказались признать результаты выборов, поскольку в день выборов велась агитация, что запрещено законодательством. Решение было опротестовано в Высшей судебной палате.

Протестующие разделились на две части — половина осталась у здания суда, другая отправилась на пешеходную улицу, чтобы призвать жителей города присоединиться к митингу.

В понедельник вопрос о признании результатов выборов рассматривает Высшая судебная палата. При этом адвокат кандидата Думитру Павел подал запрос о замене судейского состава. Решение будет принято за закрытыми дверями, сразу после этого начнется рассмотрение вопроса о выборах. Решение Высшей судебной палаты будет окончательным.

Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.