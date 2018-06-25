Во Франции начали расследование по избирательной кампании Макрона

ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Прокуратура открыла предварительное расследование по избирательной кампании президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает радиостанция Франс Пресс со ссылкой источник, близкий к следствию.

Отмечается, что расследование было открыто после жалобы от представителей правых сил и касается предполагаемых фактов хищения публичных средств, финансовых нарушений в ходе избирательной кампании, злоупотребления имуществом.

Согласно жалобе правых политиков, государственные ресурсы, находящиеся под контролем города и метрополии Лиона, которыми в то время управлял нынешний глава МВД Франции Жерар Коллон, были незаконно направлены в распоряжении будущего французского президента.

Ранее радиостанция France Info сообщила, что Макрон в бытность кандидатом на пост главы государства получил от ряда компаний льготные финансовые условия для проведения мероприятий в ходе президентской кампании. Так, по информации радиостации, за аренду двух театральных залов, в которых проводились мероприятия кандидата в президенты, команда Макрона заплатила по 3 тысячи евро, тогда как обычная цена составляет 13 тысяч евро.

Аналогичные истории, отмечается в публикации, произошли при оплате аренды еще нескольких залов во французской столице и за ее пределами, в частности, при аренде корабля в Лионе.

Расходы на президентскую кампанию Макрона уже вызывали вопросы журналистов, однако французская государственная комиссия, проверяющая счета избирательных кампаний, не нашла в них нарушений.