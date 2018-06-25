Во Франции начали расследование по избирательной кампании Макрона

ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Прокуратура открыла предварительное расследование по избирательной кампании президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает радиостанция Франс Пресс со ссылкой источник, близкий к следствию.
Согласно жалобе правых политиков, государственные ресурсы, находящиеся под контролем города и метрополии Лиона, которыми в то время управлял нынешний глава МВД Франции Жерар Коллон, были незаконно направлены в распоряжении будущего французского президента.
Аналогичные истории, отмечается в публикации, произошли при оплате аренды еще нескольких залов во французской столице и за ее пределами, в частности, при аренде корабля в Лионе.
Расходы на президентскую кампанию Макрона уже вызывали вопросы журналистов, однако французская государственная комиссия, проверяющая счета избирательных кампаний, не нашла в них нарушений.