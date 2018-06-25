В Германии задержали бывшего охранника бен Ладена, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 25 июн — РИА Новости. Бывший охранник экс-лидера запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена Сами А. задержан в Германии в целях депортации из страны, сообщил таблоид BILD.

По информации издания, миграционная служба федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия с 2006 года безрезультатно пыталась экстрадировать гражданина Туниса Сами А. Он с 1997 года проживает в Бохуме, известен как радикальный исламист, внесен в список потенциально опасных лиц в ФРГ. В 2005 году ему официально отказано в предоставлении убежища в Германии. Однако в 2017 году суд в Северном Рейне —Вестфалии постановил приостановить процедуру экстрадиции в отношении Сами А. из-за того, что мужчина на родине мог подвергнуться пыткам.

После задержания в квартире Сами А. провели обыск, однако полиция не комментирует результаты операции.

*Террористическая организация, запрещенная в России