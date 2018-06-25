В Госдепе назвали темы разговора помощника Помпео с МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет обсудит в Вене с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) Северную Корею, Сирию и Иран, говорится в сообщении госдепа.

В госдепе сообщили, что Поблет посетит Гаагу, Вену и Бухарест 26-30 июня. В Гааге помощник госсекретаря примет участие в специальном заседании Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

"В Вене Поблет встретится с представителями МАГАТЭ и Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и пообщается с соответствующими лабораториями и объектами (организаций. — Прим. ред.) для обсуждения усилий по мониторингу, обнаружению и верификации — в особенности по отношению к КНДР, Сирии и Ирану", — следует из распространенного сообщения.

В Бухаресте Поблет встретится "с представителями министерства иностранных дел и министерства национальной обороны, а также посетит место, связанное с Договором по открытому небу".