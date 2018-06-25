В Швеции предложили повысить границы трудового возраста

СТОКГОЛЬМ, 25 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Швеции предлагает внести изменения в закон о защите прав наемного работника и повысить границы трудового возраста, по достижении которого работодатель имеет право уволить сотрудника, с 67 до 69 лет, сообщило в понедельник министерство труда и занятости.
"Для того чтобы Швеция смогла обеспечить благосостояние и сохранение компетенции, должен учитываться опыт людей со стажем на рабочем рынке. Поэтому я хочу изменить закон, чтобы больше тех, кто может и хочет, могли бы продолжать работать дольше", — приводятся в сообщении для прессы слова министра труда и занятости Ильвы Юханссон.
Предложения о повышении трудового возраста в Швеции и закрепление его в законе обсуждаются не первый год. Согласно одному из опросов, проведенному в конце прошлого года институтом изучения общественного мнения Sifo, большинство шведов (76%) сочли хорошей идею закрепить в законе право на сохранение рабочего места до 69 лет. При этом 57% опрошенных сказали, что у них вряд ли хватит сил работать до этого возраста. По данным Центрального статистического бюро Швеции, число людей пенсионного возраста, которые продолжают работать, заметно выросло после того, как в начале 2000-х годов право продолжать работать повысили с 65 до 67 лет. По данным статистики за 2017 год, продолжал оставаться на рабочем месте в среднем каждый третий 67-летний житель Швеции.