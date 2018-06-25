Ситуацию в Венесуэле нельзя решить только санкциями, заявили в Испании

МАДРИД, 25 июн — РИА Новости. Отношения с властями Венесуэлы нельзя строить только через санкции, необходим диалог, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

В понедельник ЕС расширил санкции в отношении Венесуэлы, добавив в санкционный список имена 11 чиновников, которых считает ответственными за нарушения прав человека и "подрыв демократии". Общее число лиц, подпадающих под санкции ЕС в отношении Венесуэлы, достигло 18 человек.

"ЕС единогласно оценил проведение прошедших (в Венесуэле президентских) выборов и принял как следствие серию санкций в отношении ряда лиц. Посмотрим, какой результат у этих санкций. Но санкции ни в коем случае не исключают волю к диалогу. Будем ли мы идти как можно дальше в санкциях? Нет, мы будем идти как можно дальше в диалоге и в сотрудничестве, чтобы попытаться найти политические решения в конфликте", — заявил на пресс-конференции в Люксембурге, где в понедельник проходит заседание глав МИД ЕС, глава испанского внешнеполитического ведомства. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал 24 Horas.

По его словам, Мадрид "будет делать упор на необходимости помочь найти политические решения ситуации в Венесуэле, которую нельзя урегулировать только через санкции".

ЕС еще в начале года ввел санкции против ряда высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и верховного суда. Позднее Евросоюз заявлял, что будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро победил, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей (около 68%). Он стал президентом на 2019-2025 годы. ЕС не признал результаты выборов.