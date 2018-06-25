МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. За нападением на лагерь цыган-ромов во Львове может стоять Россия, утверждает глава СБУ Василий Грицак. Его слова приводит канал "112 Украина".

"Я не могу сказать 100%, это будет некорректно, но может стоять Россия", — сказал он. Основанием для подобного заявления послужила уверенность Грицака в том, что россияне "постоянно пытаются играть на межнациональных вопросах".

По его словам, Москва якобы пытается выставлять Украину радикальной страной, не соблюдающей права человека. Грицак подчеркнул, что атмосфера толерантности, которая "всегда была присуща Украине", должна сохраняться.

В минувшую субботу полиция сообщила о нападении на лагерь цыган группы неизвестных в масках. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

Представители Киева не раз обвиняли Россию в громких преступлении, совершенных у них в стране. При этом никаких доказательств этому не приводили. Украинский премьер Владимир Гройсман, например, заявлял о причастности России к "убийству" журналист Аркадия Бабченко, до того, как выяснилось, что покушение на него было инсценировкой.