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В ОБСЕ заявили, что не получали необходимой информации на выборах в Турции

Сюжет:
Выборы в Турции (68)
15:5825.06.2018
(обновлено: 16:24 25.06.2018)
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© Sputnik / Hikmet DurgunГолосование на досрочных президентских и парламентских выборах, Турция. Архивное фотоГолосование на досрочных президентских и парламентских выборах, Турция. Архивное фото
© Sputnik / Hikmet Durgun

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Кандидатам в президенты на выборах в Турции не был предоставлен равный доступ к СМИ, международные наблюдатели не получали всей необходимой им информации, сообщили журналистам представители ОБСЕ и ПАСЕ, работавшие на выборах

Министр иностранных дел Королевства Швеции Маргот Вальстрём. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Мы отметили серьезную явку как положительный момент, тем самым избиратели показали гражданскую зрелость. Но день выборов — это лишь часть выборной кампании, которая началась со дня, когда были объявлены выборы. Кандидатам не были предоставлены равные условия проведения их кампаний в СМИ… Были случаи учета бюллетеней без печати, высокое число сотрудников полиции на участках — это негативные моменты", — сказала представитель миссии ПАСЕ на выборах Олена Сотник.

Сторонник президента Турции Тайипа Эрдогана в Стамбуле, Турция. 24 июня 2018
© REUTERS / Goran Tomasevic
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"Хотя выборы не были полностью честными, избиратели имели возможность сделать свой выбор осознанно. Мы провели многие встречи с общественными организациями. Мы ждали, что нам больше будут помогать и давать информацию. Перемещения и слияние нескольких избирательных участков помешали ряду избирателей проголосовать. Мы также критически оцениваем то, что в ходе выборов действовал режим ЧП", — сказал специальный координатор ОБСЕ Игнасио Cанчез Амор.

Представитель Офиса демократических институтов и прав человека Андре Гловер также обратил внимание на объединение участков в местах проживания курдского населения.

Вскрытие избирательной урны перед подсчетом голосов на избирательном участке в Анкаре. 24 июня 2018
© РИА Новости / Алтан Гочер
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"Это наводит на вывод о том, что целью было осложнить избирателям этой (прокурдской) партии проголосовать, и многие избиратели не смогли это сделать. Кандидатам не были предоставлены равные условия. Были случаи нападения и создания помех агитационным бригадам, особенно Партии демократии народов, Партии счастья и Хорошей партии. К телевидению наибольший доступ имели доступ правящая партия и президент Тайип Эрдоган. Были замечены случаи, когда при подсчете результаты подгонялись под заранее подготовленную цифру. Турции еще нужно еще работать над тем, чтобы выборы полностью привести к демократическим стандартам", — сказал Гловер.

Он, однако, добавил, что выявленные нарушения, по его мнению, не оказали серьезного влияния на окончательные результаты выборов, а наблюдатели не сталкивались с серьезными препятствиями в своей работе. "Не было такого, чтобы нас совсем не хотели пускать на участки, были только случаи недопонимания", — сказал он.

Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Все выступившие наблюдатели отметили, что турецкие избиратели голосовали без принуждения, свободно и были настроены выразить свое мнение, будучи уверенными, что оно важно для будущего их страны.

На досрочных президентских и парламентских выборах в Турции в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента страны Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Мужчина опускает бюллетень в урну на одном из избирательных участков в Анкаре. 24 июня 2018
© Sputnik
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Эксперт объяснил победу Эрдогана на выборах президента Турции
Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99,7% бюллетеней, его основной соперник Индже набрал 30,6%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 99,6% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,6% голосов и 343 из 600 мест в парламенте.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,6%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья — 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,0% и 190 мест в парламенте. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,7% голосов и 67 мест.

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