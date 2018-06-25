В Боснии и Герцеговине неизвестные сожгли православную церковь

БЕЛГРАД, 25 июн — РИА Новости. Православный храм в муниципалитете Високо в центральной части Боснии и Герцеговины (БиГ) был подожжен неизвестными в минувшее воскресенье и сильно пострадал, передает Radiosarajevo со ссылкой на правоохранительные органы.

Город Високо находится в Федерации Боснии и Герцеговины и населен преимущественно бошняками (славянами-мусульманами), в городе есть незначительное сербское и хорватское меньшинство.

"В ночь на воскресенье одним лицом или группой неизвестных сожжен изнутри храм Рождества Пресвятой Богородицы в пригородном селе Чекрекчие. В результате уничтожены иконостас, алтарная часть, большинство икон, утварь, книги, огонь захватил конструкции крыши", — цитирует радиостанция местную полицию.

Сообщается, что в последние два года настоятель Милян Радженович ремонтировал церковь, которая была освящена в 2017 году.

Босния и Герцеговина в ноябре 2017 года отметила 22-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек.

Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.