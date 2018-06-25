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В мире

Эксперт назвал испытания боевого робота "Охотник" дешевым пиаром Украины

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (272)
15:3525.06.2018
020332
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУкраинские военнослужащие. архивное фотоУкраинские военнослужащие. архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Испытания ударного роботизированного комплекса "Охотник" являются очередной пиар-акцией Вооруженных сил Украины, его экспортный потенциал, как и потенциал поставок в украинскую армию, равен нулю, считает военный эксперт в области ракетных вооружений, экс-сотрудник 30 ЦНИИ Военно-воздушных сил РФ Алексей Леонков.

Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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В воскресенье пресс-служба правительства Украины сообщила в Facebook, что ВСУ испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс "Охотник". В сообщении отмечалось, что во время испытаний проверяются возможности "Охотника" преодолевать препятствия, решать инженерные, технические и огневые задачи. По оценкам разработчиков, комплекс может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки. Отмечается, что после испытаний "Охотник" может быть принят на вооружение украинской армии.

"Боевой робот "Охотник" и его испытания — очередная пиар-акция вооруженных сил Украины, их заявление о создании "чудо-оружия". Это нужно им для того, чтобы утвердить и подчеркнуть важность присутствия Украины в двадцатке сильных стран мира, которые при этом не рассматривают ее как конкурента. До этого, например, они заявляли о создании ракет, которые будут способны долететь из Киева до Москвы и Санкт-Петербурга. Дешевый пиар", — заявил Леонков РИА Новости.

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування
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По его словам, "Охотник" представляет собой роботизированную шестиколесную машину, на которой размещена вращающаяся платформа с крупнокалиберным пулеметом, управляющаяся дистанционно при помощи пульта. Робот может видеть и обнаруживать цели. Впервые он был продемонстрирован на выставке "Оружие и безопасность-2017" в Киеве, где был заявлен как образец технического прорыва Украины. Робот должен был отправиться для испытаний его боеспособности в зону конфликта в Донбассе.

Леонков отметил, что в настоящее время непонятно, проходили ли испытания "Охотника" в Донбассе. "Украина часто выдает желаемое за действительное… Если бы он выдвинулся к Луганску, к примеру, то его бы зафиксировали как огневую точку и взяли в качестве трофея или уничтожили", — сказал эксперт.

Солдат украинской армии
© AP Photo / Sergei Grits
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Среди недостатков "Охотника" Леонков отметил его колесное шасси. По его словам, робот на колесах может передвигаться только в условиях города, на поле боя он станет бесполезным. В отличие от гусеничной техники, колесная не везде сможет пройти по пересеченной местности, а в условиях боя высока вероятность потери ее колес. Говоря о мировом потенциале "Охотника", эксперт приравнял его к нулю. По его словам, ни один инвестор не будет вкладывать деньги в серийное производство этого робота, потому что он не подтвердил на практике свои характеристики в условиях учений или реальных боевых действий.

"Он не опробован нигде. Это мелкое и штучное производство. Экспортный потенциал этого робота нулевой, так как нет его серийного производства. Потенциал его внедрения в армию Украины также равен нулю, потому что на это нужны средства и соответствующее развитие техники. "Охотник" — хороший выставочный образец, существующий в единственном экземпляре", — заключил Леонков.

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