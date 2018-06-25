Украинские СМИ сообщили о конфликте СБУ и Гройсмана

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины начала поиски компромата на премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает "Обозреватель".

По информации издания, причиной подобных действий стало заявление главы украинского правительства о начале борьбы с коррупцией на таможне. Сообщается, что люди, которые корректировали коррупционные потоки, пытаются очернить Гройсмана, используя спецслужбы.

В качестве примера издание привело письмо СБУ к Житомирской таможне с требованием предоставить данные об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в прошлом году купила жена главы украинского правительства Елена Гройсман. После приобретения машины в СМИ появилась информация, что транспортное средство не было задекларировано премьер-министром. Однако позднее эти сообщения были опровергнуты.

Сам Гройсман в этом месяце заявлял, что "люди в погонах" готовят против него провокации.