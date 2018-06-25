Национальные решения по миграции не будут работать, считают в Германии

БЕРЛИН, 25 июн — РИА Новости. Национальные решения в области миграции не будут работать, внесут хаос в проблематику и "сломают" Европу, заявил журналистам глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с коллегами из ЕС в Люксембурге.

"Я считаю, что все сейчас заняты поиском европейского решения в миграционной политике. Национальные решения не будут работать практически, они не внесут упорядоченности в миграционные потоки, они практически приведут к хаосу в теме миграции. Проблемы не станут меньше, они станут больше, и Европа будет "сломана", — сказал Маас, добавив, что при одностороннем решении обеспечить открытые границы внутри ЕС будет невозможно.

"Поэтому общеевропейское решение крайне необходимо", — добавил глава МИД ФРГ.

Руководители 16 стран ЕС провели в минувшее воскресенье в Брюсселе неформальные переговоры по проблемам миграции, которые в последние недели спровоцировали ряд дипломатических скандалов в отношениях между странами-участницами ЕС. Встреча носила предварительный и подготовительный характер в преддверии основного Евросаммита 28-29 июня.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.