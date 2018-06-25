В Валенсии требуют от Мадрида компенсацию за налеты гитлеровского "Легиона"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Политическая коалиция Compromís ("Обязательство") из испанского автономного сообщества Валенсия требует от центрального правительства выплатить компенсацию за бомбардировки, которым гитлеровский "Легион Кондор" во время гражданской войны в Испании подверг территорию региона.

В коалиции напоминают, что "Юнкерсы" легиона, воевавшего на стороне мятежников-франкистов против законного правительства Второй Испанской Республики, в мае 1938 года нанесли серию ударов по населенным пунктам комарки Маэстрат (провинция Кастельон).

"Сенаторы Хорди Наваррете и Карлес Муле потребовали от правительства выплатить компенсацию населенным пунктам Маэстрата, пострадавшим от бомбардировок", — говорится в заявлении. Валенсийские политики, кроме того, требуют установить ответственных, отдавших приказ о нанесении ударов по гражданскому населению.

Согласно данным коалиции, жертвами авианалетов подразделения люфтваффе в Маэстрате стали более 40 человек, в основном мирные жители. Отмечается, что бомбардировки не были продиктованы военной необходимостью и совершались для испытания новых авиационных технологий.

Самолеты "Легиона Кондор" в апреле 1937 года также участвовали в налете на баскский поселок Герника, почти полностью уничтоженный в результате массированной бомбардировки.