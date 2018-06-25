Германия призвала Турцию отменить режим ЧП

БЕРЛИН, 25 июн — РИА Новости. Отмена чрезвычайного положения (ЧП) в Турции стала бы шагом к улучшению отношений между Берлином и Анкарой, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы следили за этими выборами с большим интересом, потому с Турцией существуют тесные отношения, так как в Германии проживает значительная часть граждан Турции. Мы примем любой результат голосования турецких избирателей и будем уважать его… Считаю, что следующим шагом в целях улучшения отношений между Турцией и Германией, между Турцией и Европой стало бы решение властей об отмене чрезвычайного положения в Турции", — сказал Маас журналистам после встречи с коллегами из ЕС в Люксембурге.

Он добавил, что это стало бы "первым, но важным сигналом" намерений о сближении.

В минувшее воскресенье в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы. На выборах главы государства победу одержал действующий президент Тайип Эрдоган (от правящей Партии справедливости и развития) с результатом 52,6% по данным обработки 99,7% бюллетеней.

Его основной соперник Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) набрал 30,6%. Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов) — 8,4%, Мераль Акшенер (от Хорошей партии) — 7,3%, Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) — 0,9% и Догу Перинчек (от партии "Родина") — 0,2%.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 99,6% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,6% голосов и 343 из 600 мест в парламенте.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.

В начале июня президент Эрдоган заявил о возможности отмены режима чрезвычайного положения в стране после президентских и парламентских выборов.