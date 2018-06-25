В Ирландии автомобиль наехал на пешеходов у церкви

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Автомобиль наехал на пешеходов у церкви в ирландском Дублине, не менее четырех человек пострадали, в том числе водитель, сообщает местная газета Irish Times со ссылкой на источник в полиции.

По данным газеты, инцидент произошел в 10.20 утра по местному времени (12.20 мск). Сообщается, что водитель потерял сознание за рулем, прежде чем въехать в пешеходов. В церкви проходила похоронная церемония, в связи с ДТП ее отложили.

"Один человек был доставлен с легкими ранениями в мемориальную больницу имени Джеймса Коннолли", — заявил источник. По словам представителя полиции, еще три человека также были доставлены в местные больницы.

Как сообщает издание, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.