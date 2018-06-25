Испания не намерена в одиночку спасать мигрантов на море

МАДРИД, 25 июн – РИА Новости. Правительство Испании не отказывается от своих гуманитарных обязательств в проблеме нелегальной миграции, но и не может превратиться в "организацию по спасению на море всей Европы", заявил министр развития страны Хосе Луис Абалос.

"Испания пытается смотреть на эту проблему с гуманитарной точки зрения, понимая драму, которую переживают эти народы, но другое дело — превращаться в организацию по спасению на море всей Европы. У нас есть порты, да. Барселона, Валенсия, Пальма, но Испания не может в одиночку взять на себя эту ответственность", — сказал министр в интервью радиостанции Cadena Ser

По его словам, ситуация с судном Aquarius, на борту которого находились 630 мигрантов, и который отказались принимать Италия и Мальта, привлекла внимание ЕC. "Мы должны разделять, что является чрезвычайной гуманитарной ситуацией — именно с этим было связано вмешательство в ситуацию с Aquarius — от того, что значит решать миграционный вопрос в ЕС", — добавил министр.

Он также считает, что "платформы высадки" (Франция и Испания предлагают ЕС создать в одной из европейских стран, куда прибывают мигранты через Средиземное море, специальные центры) "должны быть более достойными", чем те центры для содержания мигрантов, которые существуют сейчас в Испании.

Миграционный поток в Испанию в последнее время значительно увеличился. С января до берегов Испании через Средиземное море добрались более 12,1 тысячи мигрантов, 292 человека погибли или пропали без вести.

За выходные Служба спасения на море Испании обнаружила почти тысячу мигрантов у своих берегов. С полуночи понедельника были найдены 17 лодок в Гибралтарском проливе и спасены 327 человек.

В воскресенье в Брюсселе прошел неформальный мини-саммит ЕС, посвященный проблеме нелегальной миграции в Европу, в котором приняли участие шестнадцать глав государств и правительств стран-членов. Были озвучены три предложения. Первое — заключение "региональных соглашений с прибрежными странами в Северной Африке для эффективной координации при проведении спасательных операций на море". Второе — "региональные соглашения между странами ЕС для обеспечения большей предсказуемости, когда речь идет о прибытии мигрантов". Третье предложение — создать в третьих странах центры для возвращения в них мигрантов, уже прибывших на территорию ЕС, было отклонено, сообщила представитель Еврокомиссии Наташа Берто.