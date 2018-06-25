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В Общественной палате прокомментировали резолюцию ООН по Приднестровью

Сюжет:
Диалог по Приднестровью и урегулирование ситуации в регионе (93)
14:1725.06.2018
(обновлено: 14:18 25.06.2018)
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© AFP 2018 / Daniel MihailescuГород Тирасполь. Архивное фотоГород Тирасполь. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Mihailescu

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Елена Сутормина считает решение о выводе российских миротворцев из Приднестровья политическим шагом антироссийского блока местного парламента, а участие в данном решении Организации объединенных наций (ООН) – отходом от ее исконных принципов и приоритетов.

Дом Советов в Тирасполе
© Fotolia / starush
В Приднестровье выступили против вывода российских миротворцев

Ранее Генеральная ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.

"Не похоже, чтобы при принятии этого документа ООН руководствовалась нормализацией ситуации в регионе. Больше выглядит как конкретный продуманный политический шаг, который, по всей видимости, лоббировал антироссийский блок парламента Молдавии, чтобы оставить за собой большинство мест после выборов. Очень жаль, что сегодня такие институты как ООН используются в политических интригах, и, к сожалению, чем чаще это происходит, тем дальше организация отходит от своих исконных принципов и приоритетов", — заявила РИА Новости Сутормина, которая в Общественной палате возглавляет комиссию по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей.

Она согласилась с тем, что данное решение может повлиять на российско-молдавские отношения, но в то же время выразила уверенность, что российские власти будут действовать взвешенно и осторожно, стараясь сохранить существующие дипломатические связи между двумя государствами.

Здание министерства иностранных дел РФ. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД назвал резолюцию ГА ООН по Приднестровью пропагандистским ходом

Ранее МИД РФ назвал провокационным проект резолюции, указав, что рассматривает инициативу как "откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов".

МИД ПМР подчеркивает, что российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и "никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории республики нет". Присутствие миротворческого контингента РФ закреплено и регламентировано основополагающими документами об урегулировании вооруженного конфликта, включая Соглашение 1992 года, а трансформация миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдавией.

В Тирасполе убеждены в том, что "молдавская сторона сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия". Как подчеркивается в комментарии МИД ПМР, "подобного род демарши со стороны Республики Молдова с задействованием авторитетных международных площадок заведомо обречены на провал и вносят дополнительное напряжение в отношения участников переговорного процесса".

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Додон назвал опасной резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью‍

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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