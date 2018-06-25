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Сальвини заявил о готовности перейти от слов к делу в снятии санкций с РФ

14:1425.06.2018
(обновлено: 14:15 25.06.2018)
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© РИА Новости / Александр НатрускинЛидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини. Архивное фотоЛидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Вице-премьер и лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил о готовности перейти от слов к делу в вопросе снятия антироссийских санкций.

Эмблема НАТО. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Италия призвала открыть новую главу в отношениях России и НАТО

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение, неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

"К власти (в Италии – ред.) пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной кампании. Санкции против России бесполезны и вредны. Точка. Мы готовы перейти от слов к делу, но мы в Европе почти одни такие: одни против всего мира", — заявил Сальвини в интервью телеканалу "Россия 24".

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov
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По мнению итальянского вице-премьера, Россия, Италия и ЕС должны говорить друг с другом, торговать, сотрудничать в области экономики и борьбы с терроризмом. По его словам, Италия на примере позиции по мигрантам продемонстрировала, что, когда речь идет о принципиальных для Рима вещах, страна умеет говорить нет.

Сальвини также сказал, что продление Брюсселем пакета санкций против России ранее было сделано в спешке, не дождавшись формирования позиции Италии по этому вопросу.

"В этом семестре председатель Австрия – наш друг. Посмотрим. Повторюсь, цифры говорят о том, что санкции против России не работают", — добавил политик.

При этом он не ответил на вопрос, готова ли Италия наложить вето на очередное продление антироссийских санкций Евросоюзом. "Не буду отбирать работу у нашего премьера по этому вопросу", — сказал Сальвини.

Баннер с надписью Не моя Европа во время акции протеста против миграционной политики ЕС в Риме, Италия. Архивное фото
© AFP 2018 / Tiziana Fabi
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Он подчеркнул, что Италия постарается компенсировать утраченные годы сотрудничества с российскими производителями. "Будет нелегко, но мы приложим все усилия", — сказал вице-премьер Италии.

Новое правительство Италии закрепило необходимость отмены санкций в отношении РФ в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" (ее лидером является Сальвини) заключили перед формированием нового кабинета министров. В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)". В этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.

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