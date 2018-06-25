Глава ПАСЕ заявила, что уделит внимание борьбе с коррупцией

СТРАСБУРГ, 25 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Новый председатель ПАСЕ — швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье в своём первом выступлении сообщила, что намерена уделить особое внимание борьбе с коррупцией.

В понедельник Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила Паскье председателем ПАСЕ. Она была единственным кандидатом на этот пост. Экс-глава Ассамблеи Микеле Николетти ушёл в отставку из-за проигрыша в марте этого года на выборах в Италии. Его политическая группа избрала на этот пост Паскье.

"Заявления о коррупции начинают коварно разрушать ПАСЕ", — сказала Паскье. Она напомнила, что Ассамблея приняла новый кодекс поведения депутатов и стратегию борьбы с коррупцией. Паскье подчеркнула, что "коррупция — зло, с которым нельзя мириться".

По словам новой главы Ассамблеи, правительства, входящие в Совет Европы, "должны принять меры по ситуации с коррупций до конца 2018 и должны добиваться предупреждения коррупции у себя".

Накануне открытия весенней сессии в ПАСЕ был представлен доклад независимой группы по расследованию коррупции. В документе группа заявила о якобы имевшей место лоббистской деятельности Азербайджана и обнародовала список депутатов, которые, по ее мнению, нарушили кодекс поведения парламентария. В список попали и известные парламентарии, и главы ведущих политических групп, и экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, также фигурант доклада группы по расследованию коррупции, указал, что информация о якобы имевшей место лоббистской деятельности Азербайджана не соответствует действительности. Он эмоционально заявил, что "не хочет оставаться в таком ПАСЕ".

Позже профильный комитет решил применить санкции к Педро Аграмунту (Испания) сроком на 10 лет, а к Сезару Флорину Преде (Румыния), Самеду Сеидову (Азербайджан) и Йорди Шукле (Испания) сроком на два года. Все четверо останутся членами Ассамблеи с правом выступать, но им будут запрещены в течение указанных периодов работа в качестве докладчика или наблюдателя за выборами, они не смогут быть председателями или заместителями председателя какого-либо комитета или подкомитета или претендовать на избрание на пост председателя Ассамблеи. Указанные депутаты не смогут представлять Ассамблею или ее комитеты на мероприятиях третьих сторон, а также будут лишены права задавать вопросы исполнительному органу Совета Европы — комитету министров.