В Испании обезвредили группировку, занимавшуюся отмыванием денег

МАДРИД, 25 июн – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обезвредила преступную группировку, которая занималась отмыванием денег, полученных незаконным путем в России, сообщили в ведомстве. Речь идет о сумме в 18 миллионов евро.
На прошлой неделе о задержании Хмеля в Испании сообщила газета El Confidencial.
В 2007 году бывший приморский депутат, экс-член комитета по региональной политике и законности, по данным российских СМИ, был фигурантом громкого дела о контрабанде китайских товаров народного потребления и мяса через порт Восточный в Подмосковье, однако в момент расследования уже находился за границей.
В общей сложности группировка отмыла 14 миллионов евро в Испании и 4 миллиона евро во Франции.
В ходе операции были проведены четырнадцать обысков в Испании — в домах, офисе адвоката, банковском отделении, в ряде компаний в Ароне, в Сан-Кугат-дель-Вальес (провинция Барселона), на паруснике, пришвартованном в порту Колумба (о. Тенерифе), — а также в Париже, говорится в сообщении Гражданской гвардии. В ходе обысков изъяты 100 тысяч евро наличными, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, документы, шесть автомобилей. Наложен арест на 16 объектов недвижимости и банковские счета.
Хмель обосновался на Тенерифе в 2001 году, а в 2006-м окончательно уехал из России в связи с подозрениями в его причастности к коррупции и контрабанде через таможню. Заработанные контрабандой деньги, как предполагают испанские правоохранительные органы, и отмывались в Испании.
Операция была начата в декабре 2015 года. Правоохранительные органы установили, что глава группировки основал в Испании десять подставных фирм, на счета которых направлял средства из компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, в частности в Панаме и на Виргинских островах. Деньги он инвестировал в приобретение движимой и недвижимой собственности на Тенерифе и в Барселоне, в том числе яхт и дорогих автомобилей.
По аналогичной схеме Хмель действовал во Франции, покупая недвижимость, в том числе в центре французской столицы. Фирмы и банковские счета он регистрировал на близких родственников – жену, дочь и зятя. По данным Гражданской гвардии, Хмель по-прежнему имеет в России "много корпоративных и имущественных интересов".
Задержанным будут предъявлены обвинения в членстве в преступной группировке, отмывании денег и преступлениях против государственной казны.