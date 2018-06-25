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В Испании обезвредили группировку, занимавшуюся отмыванием денег

13:3725.06.2018
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© AP Photo / Alvaro BarrientosБоец Гражданской гвардии Испании. архивное фотоБоец Гражданской гвардии Испании. архивное фото
© AP Photo / Alvaro Barrientos

МАДРИД, 25 июн – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обезвредила преступную группировку, которая занималась отмыванием денег, полученных незаконным путем в России, сообщили в ведомстве. Речь идет о сумме в 18 миллионов евро.

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© Фото : Администрация Президента Украины
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Операция Dromedario проводилась в два этапа, пояснили РИА Новости в пресс-службе Гражданской гвардии, всего задержано шесть человек различных национальностей. В октябре 2017 года были взяты под стражу лидер преступной группы, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края бизнесмен Владимир Хмель, а также его адвокат итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. "Они все еще находятся под арестом", — сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии. Еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне (о. Тенерифе, Канарские острова), были задержаны в ходе второй стадии операции несколько дней назад.

На прошлой неделе о задержании Хмеля в Испании сообщила газета El Confidencial.

В 2007 году бывший приморский депутат, экс-член комитета по региональной политике и законности, по данным российских СМИ, был фигурантом громкого дела о контрабанде китайских товаров народного потребления и мяса через порт Восточный в Подмосковье, однако в момент расследования уже находился за границей.

© Фото предоставлено Гражданской Гвардией ИспанииЗадержание бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Хмеля, Испания. 25 июня 2018
© Фото предоставлено Гражданской Гвардией Испании
Задержание бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Хмеля, Испания. 25 июня 2018

В общей сложности группировка отмыла 14 миллионов евро в Испании и 4 миллиона евро во Франции.

В ходе операции были проведены четырнадцать обысков в Испании — в домах, офисе адвоката, банковском отделении, в ряде компаний в Ароне, в Сан-Кугат-дель-Вальес (провинция Барселона), на паруснике, пришвартованном в порту Колумба (о. Тенерифе), — а также в Париже, говорится в сообщении Гражданской гвардии. В ходе обысков изъяты 100 тысяч евро наличными, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, документы, шесть автомобилей. Наложен арест на 16 объектов недвижимости и банковские счета.

Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivai
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В операции участвовали Europol и французские правоохранительные органы, которые заблокировали на счетах во Франции 500 тысяч евро, а также наложили арест на недвижимость стоимостью 4 миллиона евро.

Хмель обосновался на Тенерифе в 2001 году, а в 2006-м окончательно уехал из России в связи с подозрениями в его причастности к коррупции и контрабанде через таможню. Заработанные контрабандой  деньги, как предполагают испанские правоохранительные органы, и отмывались в Испании.

Операция была начата в декабре 2015 года. Правоохранительные органы установили, что глава группировки основал в Испании десять подставных фирм, на счета которых направлял средства из компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, в частности в Панаме и на Виргинских островах. Деньги он инвестировал в приобретение движимой и недвижимой собственности на Тенерифе и в Барселоне, в том числе яхт и дорогих автомобилей.

© Фото предоставлено Гражданской Гвардией ИспанииЗадержание бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Хмеля, Испания. 25 июня 2018
© Фото предоставлено Гражданской Гвардией Испании
Задержание бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Хмеля, Испания. 25 июня 2018

По аналогичной схеме Хмель действовал во Франции, покупая недвижимость, в том числе в центре французской столицы. Фирмы и банковские счета он регистрировал на близких родственников – жену, дочь и зятя. По данным Гражданской гвардии, Хмель по-прежнему имеет в России "много корпоративных и имущественных интересов".

Задержанным будут предъявлены обвинения в членстве в преступной группировке, отмывании денег и преступлениях против государственной казны.

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