США отказали в безвизовом въезде бывшему генсеку НАТО

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США отказали во въезде в страну бывшему генеральному секретарю НАТО и экс-министру иностранных дел Испании Хавьеру Солана, сообщает El Pais со ссылкой на источники в посольстве.

Граждане Испании могут свободно посещать США (если они планируют провести в стране не более 90 дней), но только если в их паспортах нет отметки о посещении Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали или Йемена. Солана же ездил в Иран и теперь ему придется оформить визу.

Солана занимал пост генерального секретаря НАТО в 1995 — 1999 годах. В США он планирует выступить в Брукингском институте в Вашингтоне.