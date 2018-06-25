Иран потребовал от международных организаций вмешаться в ситуацию в Йемене

ТЕГЕРАН, 25 июн — РИА Новости. Тегеран требует вмешательства международных организаций в ситуацию в Йемене из-за действий арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.IRIB.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Ходейда является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена. Переговоры спецпосланника ООН по Йемену с хуситами о передаче Ходейды под контроль ООН не увенчались успехом.