Италия призвала открыть новую главу в отношениях России и НАТО

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Рим намерен содействовать открытию новой главы в отношениях между Россией и НАТО, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикки.

"НАТО – это ключевой элемент международной политики Италии. Тем не менее наша страна может и должна высказывать свое мнение по важным стратегическим решениям… Италия стремится начать новую главу в сотрудничестве с Москвой в духе римского саммита 2002 года", — отметил Пикки, который также является советником по международным вопросам вице-премьера и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини.

Замглавы МИД напомнил, что глава итальянского правительства Джузеппе Конте поддерживает президента США Дональда Трампа, призвавшего вернуть Россию в клуб G7.

По словам политика, хотя на восточном направлении Россия заняла позицию, "заслуживающую жесткого ответа", главная опасность для альянса, с точки зрения Италии, исходит с южных рубежей, откуда происходит наплыв мигрантов в Европу.

В мае 2002 года на римской встрече в верхах был создан Совет Россия-НАТО — главная площадка для диалога и координации между РФ и членами альянса. Его заседания на уровне послов проводились не реже раза в месяц, а дважды в год проходили встречи на министерском или высшем уровне. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины деятельность совета была заморожена. В 2016 году встречи Совета Россия-НАТО на уровне послов возобновились, но носят нерегулярный характер.