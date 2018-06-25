Премьер Польши призвал Европу помогать мигрантам на месте

ВАРШАВА, 25 июн — РИА Новости. Европа не сможет принять всех мигрантов и поэтому должна помогать им в местах исхода, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник в ходе дебатов о будущем ЕС.
Он пояснил, что именно по причине невозможности принять всех желающих Польша настаивает на программах помощи населению проблемных стран на месте. "Мы решили работать над другим форматами. Усилить границы и развивать программы на месте, стараясь избегать миграции людей", — сказал польский премьер.
"На востоке Украины идет настоящая война. Там проживают около 10 миллионов человек. Многие из них уехали и нашли новый дом в Польше", — сказал Моравецкий.
Также польский премьер добавил, что в свое время его страна приняла 25 тысяч беженцев из Чечни.
Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев согласно установленным квотам. Словакия сумела избежать подобного иска, поскольку согласилась на прием небольшого числа просителей убежища.