Премьер Польши призвал Европу помогать мигрантам на месте

ВАРШАВА, 25 июн — РИА Новости. Европа не сможет принять всех мигрантов и поэтому должна помогать им в местах исхода, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник в ходе дебатов о будущем ЕС.

"Мы можем задать вопрос, сколько человек из Африки мы можем принять. Миллион? Десять миллионов? Сто миллионов? Там миллиард 100 тысяч людей, которые нуждаются в помощи", — сказал Моравецкий.

Он пояснил, что именно по причине невозможности принять всех желающих Польша настаивает на программах помощи населению проблемных стран на месте. "Мы решили работать над другим форматами. Усилить границы и развивать программы на месте, стараясь избегать миграции людей", — сказал польский премьер.

"На востоке Украины идет настоящая война. Там проживают около 10 миллионов человек. Многие из них уехали и нашли новый дом в Польше", — сказал Моравецкий.

"Большинство, конечно, работает. Другим мы помогаем через различные общественные каналы", — отметил он.

Также польский премьер добавил, что в свое время его страна приняла 25 тысяч беженцев из Чечни.

Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев согласно установленным квотам. Словакия сумела избежать подобного иска, поскольку согласилась на прием небольшого числа просителей убежища.