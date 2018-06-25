Израильские военные обвиняют ХАМАС в запуске горящих змеев из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн — РИА Новости. Израильские военные утверждают, что за запуском из сектора Газа воздушных змеев и шаров с привязанными к ним горючими или взрывчатыми веществами стоит непосредственно правящее в анклаве движение ХАМАС, задействовавшее в новой кампании своих активистов и инфраструктуру.

Несмотря на примитивность конструкции, летательные приспособления палестинцев за последние месяцы причинили Израилю ущерб на миллионы долларов, спалив обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

"Начавшись как народное явление, запуск змеев и шаров с горючими веществами и взрывными устройствами превратился, как стало понятно в последние недели, в преднамеренную кампанию, планируемую и реализуемую террористической организацией ХАМАС", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В доказательство военные распространили видео, на котором, по их словам, заснят запуск воздушных шаров с "военного поста ХАМАС", вероятно, наблюдательной вышки, на границе сектора Газа с Израилем.

В пресс-релизе говорится, что ХАМАС наладил производство крупных партий воздушных змеев, назначил координаторов кампании, чьи подчиненные готовят летательные аппараты к запуску на "военных постах" движения.

Израильтяне приспособили для перехвата палестинских шаров и змеев собственные беспилотники, регулярно открывают огонь — как предупредительный, так и на поражение — по районам их запуска и все чаще бомбят разнообразные объекты военизированного крыла ХАМАС.

Накануне военные атаковали в секторе Газа транспортное средство и повозку, которыми пользовались палестинцы при запуске воздушных шаров. По данным местных медиков, в результате налета трое жителей анклава получили тяжелые ранения.