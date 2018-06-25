В Батуми на свадьбе отравились около ста человек

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси. архивное фото

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси. архивное фото

ТБИЛИСИ, 25 июн – РИА Новости. Около 100 человек, в том числе дети, доставлены в больницы с признаками отравления после свадебного торжества в грузинском курортном городе Батуми, сообщила в понедельник телекомпания "Рустави 2".

По данным телеканала, в ресторане, где проходил банкет на 400 человек, свою причастность к случившемуся отрицают.

"В центре здравоохранения Аджарии пояснили, что причина массового отравления станет известны через несколько дней, ее установит экспертиза", — сообщает телекомпания.

По словам одной из пострадавших, в ресторане не были соблюдены правила хранения еды и напитков, стол с закусками и рыбой был накрыт за несколько часов до начала торжества, а в самом помещении было жарко.