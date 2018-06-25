Еврокомиссар поддержал санкции против стран, отказавших мигрантам в убежище

ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что поддерживает возможное введение санкций в отношении стран ЕС, которые отказывают мигрантам в убежище.

Ранее с таким предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я, скорее, поддерживаю", — сказал Моковиси в эфире телеканала BFMTV.

Еврокомиссар отметил, что сейчас речь в большой степени идет о политическом, чем о миграционном кризисе.

"Наиболее сильный миграционный кризис позади, и это факт. В 2015 году было более миллиона человек, которые приехали на наш континент и просили убежища. В основном они приезжали в Грецию, они приезжали из Сирии, Ирака, Афганистана", — пояснил он.

По словам Московиси, благодаря мерам, которые были предприняты Европейским союзом, с 2016 года число мигрантов, приезжающих в Европу, стало сокращаться. "369 тысяч мигрантов в 2016 году, 140 тысяч мигрантов в 2017 году. Мы вернулись к тем цифрам, которые были до кризиса. 28 тысяч – с начала этого года. Не нужно путать эти вещи, поэтому я говорю о политическом кризисе", — добавил он.