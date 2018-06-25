Правящие круги Польши склоняются к усилению власти премьера, заявил сенатор

Правящие круги Польши склоняются к идее повышения роли премьер-министра, а не президента, в системе власти, сообщал спикер сената Польши Станислав Карчевский в интервью журналу Wprost

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда выступил с инициативой проведения в стране конституционного референдума. Он предлагает в числе прочих поставить на плебисците вопрос о повышении роли президента в системе государственного управления.

"Дискуссия о конституции в Польше нужна. Хорошо, что президент ее инициировал, — сказал Карчевский отметив, однако, что подход Дуды к проведению референдума вызывает некоторые вопросы.

Например, спикер не согласен с предлагаемой президентом датой голосования — 10-11 ноября 2018 года, в дни празднования 100-летия независимости Польши. "Поляки должны объединяться в праздновании 100-летия восстановления независимости, а не вести политический спор о конституции. Кроме того, в этот период будут проходить местные выборы, поэтому температура политического спора будет высокой", — сказал Карчевский.

"Наша политическая среда склоняется к мысли, что правильно было бы усиление роли премьер-министра. Это повысит прозрачность структурных решений. Тогда станет понятно, кто несет политическую ответственность, одновременно это устранило бы политические риски…", — сказал Карчевский.