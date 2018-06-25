Литва инициировала создание в ЕС сил быстрого реагирования на киберугрозы

БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Литва инициировала в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) создание сил быстрого реагирования на киберугрозы, заявил в понедельник министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

"Мы подписываем декларацию о намерениях относительно создания европейских сил быстрого киберреагирования и механизма совместной поддержки. Подписывают шесть стран — Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания и Нидерланды", — сказал министр по прибытии в Люксембург на совместную встречу глав МИД и Минобороны 28 стран-членов ЕС. Трансляцию ведет пресс-служба Еврокомиссии.

По словам Карболиса, в проекте участвуют и некоторые другие страны-члены ЕС, которые не подписывают декларацию "по причинам процедурного характера, принимая во внимание сложность вопроса". При этом глава минобороны назвал инициативу Вильнюса одним из ключевых проектов в рамках PESCO.