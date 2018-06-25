МИД Венгрии жестко раскритиковал Киев за ситуацию в Закарпатье

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Напряженные отношения Украины с Россией не могут быть оправданием нарушения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат пояснил, что Будапешт понимает стремление Киева избавиться от влияния Москвы через язык и школы.

"Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?" — возмутился Сийярто.

Он напомнил, что именно Венгрия была самым "громким сторонником" безвизового режима Украины с Евросоюзом и сейчас была бы рада вернуться к той политике, которую вел Киев до принятия закона об образовании.

Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, помимо прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств, среди которых много этнических венгров.

В феврале Будапешт заблокировал комиссию Украина — НАТО. В мае Сийярто заявил, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.

Киев и ряд стран Запада неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутриукраинские дела, однако российские власти отмечали, что не имеют к конфликту в Донбассе никакого отношения.