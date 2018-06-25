МИД Венгрии жестко раскритиковал Киев за ситуацию в Закарпатье

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Напряженные отношения Украины с Россией не могут быть оправданием нарушения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Дипломат пояснил, что Будапешт понимает стремление Киева избавиться от влияния Москвы через язык и школы.
"Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?" — возмутился Сийярто.
Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, помимо прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств, среди которых много этнических венгров.
Киев и ряд стран Запада неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутриукраинские дела, однако российские власти отмечали, что не имеют к конфликту в Донбассе никакого отношения.