Жители Окинавы протестуют против строительства аэродрома на базе США

ТОКИО, 25 июн — РИА Новости. Жители японского острова Окинава провели в понедельник в море демонстрацию протеста против планов строительства там нового аэродрома для американской военной базы, передают с места японские СМИ.
"Don't construct a base," and "Don't dump gravel," say messages in placards held by anti-relocation #protestors in #Okinawa. They used some 70 canoes and several small vessels in the protest. #USmarinecorps https://t.co/RO0Ki89y04— Kyodo News — English (@kyodo_english) 25 июня 2018 г.
Участники протеста были вооружены плакатами против строительства аэродрома, в том числе со словами: "Нет новой базе в Хэноко!" и "Вывести все базы (с Окинавы)!".
Несмотря на протесты местных властей и населения, центральные власти Японии планируют перевести в Хэноко на севере Окинавы военную базу "Футэмма" из густонаселенного города Гинован. В окрестностях Хэноко также размещена военная база США "Кемп-Шваб".
Окинавцы не хотят переноса базы "Футэмма" на другой конец острова и требуют вывода этого военного объекта США за пределы префектуры.