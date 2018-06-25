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В мире

Из Таиланда эвакуировали россиянина, парализованного при инсульте

06:4325.06.2018
21770
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВид на Бангкок. Таиланд. Архивное фотоВид на Бангкок. Таиланд. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БАНГКОК, 25 июн – РИА Новости. Проживавший в Таиланде гражданин РФ Михаил Глазов, парализованный в результате инсульта, в понедельник эвакуирован в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота", сообщили РИА Новости в посольстве России в этой стране.

Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
В Таиланде россиянин впал в кому после заражения лихорадкой Денге
"Михаил Глазов в сопровождении бригады врачей Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" вылетел в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" в 10.00 по местному времени (06.00 мск)", — сообщили агентству в посольстве.

В аэропорту 62-летнего россиянина и сопровождавших его врачей провожал до посадки в самолет сотрудник консульского отдела посольства, сообщили в дипмиссии.

Глазов прожил на острове Самуи восемь лет, 13 марта он был госпитализирован с третьим инсультом. Еще два инсульта он перенес в начале года. В результате третьего инсульта Глазов потерял возможность двигаться из-за левостороннего паралича. У россиянина, таиландская виза которого закончилась еще пять лет назад, не было средств ни на лечение, ни на возвращение на родину.

Эвакуация Глазова стала возможна благодаря совместным усилиям российских граждан, проживающих в Таиланде и объединенных в группу "Твори Добро Таиланд" в социальной сети Facebook, почетного консульства РФ в провинции Сураттхани, в которую входит остров Самуи, и сотрудников российского посольства в Бангкоке.

Скорая помощь Таиланда. Архивное фото
© Flickr / Jim Fruchterman
В Таиланде россиянка серьезно пострадала, катаясь на велосипеде
Российские волонтеры собрали средства на оплату больничных счетов, штрафа за нарушение визового режима и авиабилета для оставшегося без средств парализованного россиянина, а посольство РФ организовало медицинскую эвакуацию Глазова бригадой врачей ВЦМК "Защита" и помогло в организации его перелета с острова Самуи в аэропорт Бангкока, а оттуда в Россию регулярными авиарейсами.

В России, за счет остатка собранных волонтерами в Таиланде средств, Глазова поместят на две недели в частный пансионат в Подмосковье, неподалеку от города Одинцово, где он в прошлом был зарегистрирован. Мужчине, у которого нет родственников, кроме больной 93-летней матери, нужно восстановить регистрацию и оформить пенсию, прежде чем он сможет получить направление в государственный пансионат для инвалидов, которым необходим постоянный уход, ранее сообщили РИА Новости российские волонтеры, помогавшие Глазову в Таиланде и ведущие сейчас переписку с органами социальной защиты Московской области.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Виктория Пронина
От такого никто не застрахован .
07:05
25.06.2018
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Alex Ander
"У россиянина, таиландская виза которого закончилась еще пять лет назад, не было средств ни на лечение, ни на возвращение на родину."

Не гражданин РФ это уже. 8 лет ему родина была не нужна... А как поплохело- спасать его надо... Вот и лечился бы в Таиланде...
06:59
25.06.2018
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Матч окончен
6
Англия
1
Панама
Матч окончен
2
Япония
2
Сенегал
Матч окончен
0
Польша
3
Колумбия
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