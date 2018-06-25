Из Таиланда эвакуировали россиянина, парализованного при инсульте

БАНГКОК, 25 июн – РИА Новости. Проживавший в Таиланде гражданин РФ Михаил Глазов, парализованный в результате инсульта, в понедельник эвакуирован в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота", сообщили РИА Новости в посольстве России в этой стране.

"Михаил Глазов в сопровождении бригады врачей Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" вылетел в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" в 10.00 по местному времени (06.00 мск)", — сообщили агентству в посольстве.

В аэропорту 62-летнего россиянина и сопровождавших его врачей провожал до посадки в самолет сотрудник консульского отдела посольства, сообщили в дипмиссии.

Глазов прожил на острове Самуи восемь лет, 13 марта он был госпитализирован с третьим инсультом. Еще два инсульта он перенес в начале года. В результате третьего инсульта Глазов потерял возможность двигаться из-за левостороннего паралича. У россиянина, таиландская виза которого закончилась еще пять лет назад, не было средств ни на лечение, ни на возвращение на родину.

Эвакуация Глазова стала возможна благодаря совместным усилиям российских граждан, проживающих в Таиланде и объединенных в группу "Твори Добро Таиланд" в социальной сети Facebook, почетного консульства РФ в провинции Сураттхани, в которую входит остров Самуи, и сотрудников российского посольства в Бангкоке.

Российские волонтеры собрали средства на оплату больничных счетов, штрафа за нарушение визового режима и авиабилета для оставшегося без средств парализованного россиянина, а посольство РФ организовало медицинскую эвакуацию Глазова бригадой врачей ВЦМК "Защита" и помогло в организации его перелета с острова Самуи в аэропорт Бангкока, а оттуда в Россию регулярными авиарейсами.

В России, за счет остатка собранных волонтерами в Таиланде средств, Глазова поместят на две недели в частный пансионат в Подмосковье, неподалеку от города Одинцово, где он в прошлом был зарегистрирован. Мужчине, у которого нет родственников, кроме больной 93-летней матери, нужно восстановить регистрацию и оформить пенсию, прежде чем он сможет получить направление в государственный пансионат для инвалидов, которым необходим постоянный уход, ранее сообщили РИА Новости российские волонтеры, помогавшие Глазову в Таиланде и ведущие сейчас переписку с органами социальной защиты Московской области.