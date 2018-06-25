Француженка пересекла границу США во время пробежки и села в тюрьму

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Французская туристка провела в тюрьме две недели за то, что во время вечерней пробежки случайно пересекла границу США и Канады, пишет The Independent.
По словам туристки, там, где она занималась спортом, не было никаких знаков о том, что рядом находится граница. Она сошла с тропинки, чтобы сделать фото, когда к ней подошли пограничники.
"Они говорили мне, что я нелегально пересекла границу, а я пыталась объяснить им, что сделала это не специально", — пояснила француженка.
"Меня посадили в машину с решетками и увезли. Потом меня попросили снять с себя все вещи, даже украшения, и полностью досмотрели", — рассказала девушка.
После того, как мать привезла в Такому документы дочери и разрешение на пребывание в Канаде, сотрудникам миграционной службы потребовалось две недели, чтобы подтвердить их подлинность.