КНДР и Южная Корея договариваются о восстановлении линий связи для военных

ТОКИО, 25 июн — РИА Новости. КНДР и Южная Корея отметили в понедельник годовщину начала Корейской войны 1950-1953 годов проведением рабочих переговоров о восстановлении линий телефонной связи между военными двух сторон, сообщают южнокорейские СМИ.

По их данным, это была первая за последние семь лет встреча высокопоставленных офицеров на уровне полковников между двумя частями Корейского полуострова. Она проходила в контрольно-пропускном пункте в уезде Пхаджу, к югу от военно-демаркационной линии. Как сообщило агентство Рёнхап, делегацию южан возглавил полковник Чо Ён Гын, а КНДР представлял полковник Ом Чхан Нам.

Речь на переговорах идет о восстановлении двух линий связи — на западном и восточном участках буферной зоны между КНДР и Республикой Корея — для предотвращения инцидентов и урегулирования возникающих вопросов. Линии связи обеспечат общение военных по телефону и факсу.

Две линии связи были установлены изначально в 2002 и 2003 годах. В 2016 году коммуникации на западном участке были прерваны с закрытием южнокорейского технопарка в городе Кэсон в КНДР, но телефонная линия была восстановлена там в январе этого года перед зимней Олимпиадой в Пхёнчхане, чтобы северокорейские спортсмены смогли принять в ней участие.

Линия на восточном участке была прервана в 2011 году и до сих пор не работает.

Помимо этого военным КНДР и Южной Кореи предстоит наладить связь между военными судами двух государств, используя международные коммерческие каналы коммуникаций.