Опрос показал рост рейтинга японского правительства

ТОКИО, 25 июн — РИА Новости. Рейтинг поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ впервые за несколько месяцев превысил 50%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения в стране, опубликованные в понедельник газетой "Никкэй".

По ее данным, с прошлого месяца поддержка кабинета министров возросла на 10 пунктов — до 52%.

Среди тех, кто одобряет деятельность японского правительства, 36% чувствуют себя защищенными, 22% отмечают "руководящую силу" главы кабинета, 37% удовлетворены стабильностью в международном плане.

Что касается политики в отношении КНДР, которая в последнее время провела встречи на высшем уровне с Южной Кореей и США и обещала прекратить ядерную программу, 60% опрошенных японцев считают, что и Абэ также следует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Еще 33% не видят необходимости в этом деле спешить.

Одна из главных проблем отношений Японии и КНДР — претензии Токио к Пхеньяну по вопросу похищенных в прошлом японских граждан. Только 32% респондентов опроса верят, что правительству Абэ удастся добиться возвращения тех, кто предположительно еще остается против своей воли в Северной Корее, 60% сомневаются в этом.

Вместе с тем 55% опрошенных позитивно оценивают результаты встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня, а 35% относятся к ней отрицательно.

В сентябре правящей Либерально-демократической партии Японии предстоит выбирать председателя, и 30% опрошенных хотели бы снова видеть на этом посту Абэ. На втором месте оказался получивший в свою поддержку 26% опрошенных заместитель генерального секретаря ЛДП Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми. Бывший генсек партии Сигэру Исиба пользуется поддержкой 20% респондентов.

Опрос проводился в минувшую пятницу газетой "Никкэй" и холдингом "TV Tokyo" среди 990 человек — мужчин и женщин старше 18 лет.