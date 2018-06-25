В Китае анонсировали встречу с главой Пентагона

ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Минобороны Китая сообщило, что в Пекине ожидают визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса 26-28 июня.
"По приглашению члена Госсовета, министра обороны КНР Вэй Фэна министр обороны США с 26 по 28 июня совершит визит в Китай. Руководство страны и вооруженных сил Китая проведут с ним встречу", — говорится в опубликованном заявлении.
Сообщается, что стороны обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.
"Развитие здоровых и стабильных отношений в военной сфере соответствует общим интересам обеих стран, а также общим ожиданиям всего международного сообщества", — говорится в сообщении.
Отмечается, что китайская сторона придает высокое значение развитию отношений с военными США и надеется сообща с американской стороной сделать отношениям между вооруженными силами важным фактором двусторонних отношений.