В Китае анонсировали встречу с главой Пентагона

ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Минобороны Китая сообщило, что в Пекине ожидают визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса 26-28 июня.

Министр обороны США Мэттис 2 июня сообщил о планах посетить КНР с официальным визитом "в конце этого месяца".

"По приглашению члена Госсовета, министра обороны КНР Вэй Фэна министр обороны США с 26 по 28 июня совершит визит в Китай. Руководство страны и вооруженных сил Китая проведут с ним встречу", — говорится в опубликованном заявлении.

Сообщается, что стороны обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Развитие здоровых и стабильных отношений в военной сфере соответствует общим интересам обеих стран, а также общим ожиданиям всего международного сообщества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что китайская сторона придает высокое значение развитию отношений с военными США и надеется сообща с американской стороной сделать отношениям между вооруженными силами важным фактором двусторонних отношений.