Вице-президент Зимбабве назвал взрыв на стадионе терактом

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вице-президент Зимбабве Константино Чивенга назвал взрыв на стадионе террористическим актом, сообщает издание Herald.

Взрыв произошел в субботу на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг президента страны Эммерсона Мнангагвы. Глава государства не пострадал в результате инцидента и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции. По последним данным, число пострадавших достигло 49 человек.

"Этот акт терроризма, который произошел в Булавайо, — ничто, это не остановит нас", — заявил Чивенга. Он отметил, что "ничто не сможет остановить выборы в Зимбабве".

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов 30 июля 2018 года.