У побережья Ливии спасли более 450 мигрантов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Береговая охрана Ливии спасла 458 мигрантов в ходе двух операций у западного побережья, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя ливийских ВМС Айюба Касема.

По словам Касема, в ходе первой операции близ города Эль-Хомс был спасен 361 человек, в том числе 88 женщин и 44 ребенка. В результате второй операции близ города Злитен были спасены 97 мигрантов, среди них 22 женщины и 26 детей.

Спасенные были доставлены на военно-морскую базу в Триполи, а затем в центр временного содержания беженцев в столице.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 41 тысячу человек, погибли в Средиземном море 960 человек. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали около 85 тысяч человек, 2133 мигранта утонули.